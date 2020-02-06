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Эйфелеву башню закрыли для туристов из-за забастовки в Париже против пенсионной реформы

Четверг, 6 февраля 2020, 13:38

Эйфелева башня в четверг закрыта для посетителей из-за национальной забастовки против пенсионной реформы, к которой присоединились и сотрудники компании, обслуживающей памятник.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена в Twitter.

"Из-за национальной забастовки я сегодня закрыта. Доступ к эспланаде остается открытым и бесплатным", - говорится в сообщении.

Лувр также предупредил посетителей, что часы работы могут быть изменены, а некоторые залы закрыты.

В то же время на сайтах Центра Помпиду или Музея д'Орсе информации о том, что учреждения меняют график своей работы из-за забастовки, пока нет.

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В четверг в Париже проходит очередная общенациональная забастовка против пенсионной реформы. В акции принимают участие и сотрудники транспортного сектора, в том числе наземного общественного транспорта.

Эйфелеву башню закрывают для посетителей уже в четвертый раз с начала декабря, когда начались протесты против пенсионной реформы.

Профсоюзы надеются сохранить давление на правительство, пока законопроект сейчас изучается в комитете в Национальном собрании. На этой неделе началась работа комитета, который должен изучить более 20 тысяч поправок, в том числе 19 тысяч от противников реформы.

Ожидается, что 17 февраля в парламенте начнется обсуждение документа.

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