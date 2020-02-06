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Бельгійські винищувачі супроводили російський літак-заправник над Литвою

Четвер, 6 лютого 2020, 14:08

Винищувачі ВПС Бельгії супроводили російський військовий транспортний літак поблизу повітряного простору Литви.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні бельгійських ВПС у Twitter.

"Третій зліт за тривогою у 2020 році для загону винищувачів F-16 ВПС Бельгії у Литві", - йдеться у повідомленні.

До повідомлення додана фотографія, на якій бельгійський винищувач супроводжує літак-заправник Іл-78М ВПС Росії. Цей літак належить до 203-го окремого авіаційного полку ВПС РФ, який базується у Рязані.

Літак призначений для заправки паливом в повітрі важких бомбардувальників Ту-160 і Ту-95, а також і бойових літаків МіГ-31, Су-24, Су-30, Су-34, Су-35.

Чотири винищувачі F-16 Бельгії, розгорнуті на початку вересня 2019 року в Литві на захист авіапростору країн Балтії, загалом уже 20 разів піднімалися на перехоплення російських літаків, що наближалися до території союзників над Балтійським морем.

Військово-повітряні сили країн НАТО розміщені в Естонії, Латвії та Литві, в порядку ротації згідно з рішенням Ради Альянсу 29 березня 2004 року, коли країни Балтії стали членами альянсу.

У 2012 році на саміті НАТО в Чикаго було прийнято рішення продовжити місії ВПС в країнах Балтії на невизначений час. У самих країн Балтії власних винищувачів немає.

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