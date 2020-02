Бельгійські винищувачі супроводили російський літак-заправник над Литвою

Винищувачі ВПС Бельгії супроводили російський військовий транспортний літак поблизу повітряного простору Литви.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні бельгійських ВПС у Twitter.

"Третій зліт за тривогою у 2020 році для загону винищувачів F-16 ВПС Бельгії у Литві", - йдеться у повідомленні.

Belgian Blue in Baltic skies. Third scramble of 2020 yesterday for the @BeAirForce #F16 detachment in #Lithuania. #BAP #NATO pic.twitter.com/GCb9ViKKpv