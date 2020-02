Бельгийские истребители сопроводили российский самолет-заправщик над Литвой

Истребители ВВС Бельгии сопроводили российский военный транспортный самолет вблизи воздушного пространства Литвы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении бельгийских ВВС в Twitter.

"Третий взлет по тревоге в 2020 году для отряда истребителей F-16 ВВС Бельгии в Литве", - говорится в сообщении.

Belgian Blue in Baltic skies. Third scramble of 2020 yesterday for the @BeAirForce #F16 detachment in #Lithuania. #BAP #NATO pic.twitter.com/GCb9ViKKpv