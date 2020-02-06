Бельгийские истребители сопроводили российский самолет-заправщик над Литвой

Истребители ВВС Бельгии сопроводили российский военный транспортный самолет вблизи воздушного пространства Литвы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении бельгийских ВВС в Twitter.

"Третий взлет по тревоге в 2020 году для отряда истребителей F-16 ВВС Бельгии в Литве", - говорится в сообщении.

К сообщению добавлена ​​фотография, на которой бельгийский истребитель сопровождает самолет-заправщик Ил-78м ВВС России. Этот самолет относится к 203-му отдельному авиационному полку ВВС РФ, который базируется в Рязани.

Самолет предназначен для заправки топливом в воздухе тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95, а также и боевых самолетов МиГ-31, Су-24, Су-30, Су-34, Су-35.

Четыре истребителя F-16 Бельгии, развернутые в начале сентября 2019 году в Литве для защиты авиапространства стран Балтии, в целом уже 20 раз поднимались на перехват российских самолетов, приближающихся к территории союзников над Балтийским морем.

Военно-воздушные силы НАТО размещены в Эстонии, Латвии и Литве, в порядке ротации согласно решению Совета Альянса 29 марта 2004, когда страны Балтии стали членами альянса.

В 2012 году на саммите НАТО в Чикаго было принято решение продлить миссии ВВС в странах Балтии на неопределенное время. В самих странах Балтии собственных истребителей нет.