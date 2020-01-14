Бельгійські F-16 здійснили 20 зльотів на перехоплення літаків РФ

Чотири винищувачі F-16 Бельгії, розгорнуті на початку вересня в Литві на захист авіапростору країн Балтії, піднімалися двадцять разів на перехоплення російських літаків, що наближалися до території союзників над Балтійським морем.

Про це заявив підполковник Руланс ван Тієн, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

Бельгійський повітряний загін, що налічує близько п'ятдесяти осіб, розміщений на авіабазі Шауляй.

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Раніше ВПС Бельгії показали фотографії перехоплених літаків.

Військово-повітряні сили країн НАТО розміщені в Естонії, Латвії та Литві, в порядку ротації згідно з рішенням Ради Альянсу 29 березня 2004 року, коли країни Балтії стали членами альянсу. У 2012 році на саміті НАТО в Чикаго було прийнято рішення продовжити місії ВПС в країнах Балтії на невизначений час. У самих країн Балтії власних винищувачів немає.