У Швеції 130 людей заблоковані на глибині 852 метрів під землею через пожежу на шахті

У шведській місцевості Гарпемберг 130 людей опинилися в пастці на глибині 852 метрів під землею через загоряння обладнання шахти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал SVT.

Як розповіли в компанії Boliden AB, якій належить шахта, повідомлення про пожежу надійшло близько 14.00.

"Дим і пожежа в шахті - це завжди серйозно. В даному випадку йдеться про машину, яка загорілася і відбулося задимлення. Працівник, який керував машиною, перебуває в укритті, які інші люди, які працювали в цьому місці", - сказав представник Клас Нільссон.

Наразі триває евакуація працівників з допомогою ліфта.

Шахта обладнана 46 кімнатами для укриття, запасу кисню в яких повинно вистачити на 239 осіб на 8 годин.

На місце події прибули кілька бригад швидкої допомоги, пожежники та поліція.