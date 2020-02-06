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В Швеции 130 человек заблокированы на глубине 852 метров под землей из-за пожара на шахте

Четверг, 6 февраля 2020, 16:23

В шведской местности Гарпемберг 130 человек оказались в ловушке на глубине 852 метров под землей из-за возгорания оборудования шахты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал SVT.

Как рассказали в компании Boliden AB, которой принадлежит шахта, сообщение о пожаре поступило около 14.00.

"Дым и пожар в шахте - это всегда серьезно. В данном случае речь идет о машине, которая загорелась и произошло задымление. Работник, управлявший машиной, находится в укрытии, как и другие люди, которые работали в этом месте", - сказал представитель Класс Нильссон.

Сейчас идет эвакуация работников с помощью лифта.

Шахта оборудована 46 комнатами для укрытия, запаса кислорода в которых должно хватить на 239 человек на восемь часов.

На место происшествия прибыли несколько бригад скорой помощи, пожарные и полиция.

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