Поліція Північної Ірландії заявила, що запобігла теракту у день Brexit

Поліція Північної Ірландії виявила бомбу, прикріплену до вантажного автомобіля в графстві Арма, закладену дисидентами-республіканцями і призначену для переправи через Ірландське море до Великої Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Поліція 31 січня отримала повідомлення про те, що у вантажівці в доках Белфаста, яка повинна була переправитися через Ірландське море в Шотландію, була закладена бомба, але не змогла знайти цей транспортний засіб.

3 лютого поліції повідомили назву транспортної компанії, якій належала вантажівка, її змогли знайти через два дні.

Поліція заявила, що бомба була закладена республіканцями, які не визнають перемир'я в Північній Ірландії, укладеного тимчасовою Ірландською республіканською армією напередодні угоди Страсної п'ятниці 1998 року. ІРА боролася з британським пануванням протягом трьох десятиліть.

"Дисидентські республіканці навмисно і необачно прикріпили вибуховий пристрій до вантажного автомобіля, повністю усвідомлюючи і чекаючи, що це поставить водія цього транспортного засобу, учасників дорожнього руху і широку громадськість під серйозну загрозу поранення і можливої смерті", - йдеться в заяві поліції Північної Ірландії.