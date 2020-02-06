Під час пожежі на шахті у Швеції постраждали щонайменше двоє людей

У четвер в результаті пожежі на шахті в Швеції щонайменше дві людини отримали легкі поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Пожежа спалахнула на шахті Гарпенберг в районі Даларна на північ від Стокгольма, коли там працювали 130 осіб.

Робітники діяли за аварійними процедурами і знайшли притулок у підземному укритті.

Причина пожежі з'ясовується. Наразі відомо, що на глибині 852 метрів під землею з однієї з машин пішов дим, а потім спалахнуло полум'я. Машину вже загасили..

Шахта розташована в Хедеморі, приблизно в 170 кілометрах на північ від Стокгольма. Компанія Boliden, якій належить шахта, зосереджена на родовищах корисних копалин, що містять цинк, мідь, свинець, нікель, золото, паладій, платину і срібло.