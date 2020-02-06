Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Пристайко заявил, что разговоры о его отставке не имеют оснований

Количество погибших в результате схода лавин в Турции возросло до 41

Силы Асада вошли в стратегический город в 15 км от города Идлиб

Посол ЕС: в земельной реформе есть десятки аспектов, которые следует правильно внедрить






Во время пожара на шахте в Швеции пострадали по меньшей мере двое людей

Четверг, 6 февраля 2020, 17:52

В четверг в результате пожара на шахте в Швеции по меньшей мере два человека получили легкие ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Пожар вспыхнул на шахте Гарпенберг в районе Даларна на север от Стокгольма, когда там работали 130 человек.

Рабочие действовали по аварийным процедурам и нашли приют в подземном укрытии.

Причина пожара выясняется. Известно, что на глубине 852 метров под землей из одной из машин пошел дым, а потом вспыхнуло пламя. Машину уже потушили..

Шахта расположена в Хедеморе, примерно в 170 километрах к северу от Стокгольма. Компания Boliden, которой принадлежит шахта, сосредоточена на месторождениях полезных ископаемых, содержащих цинк, медь, свинец, никель, золото, палладий, платину и серебро.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Швеция
powered by lun.ua