Пристайко в кінці лютого здійснить візит до Вашингтона і Нью-Йорка

Глава МЗС України Вадим Пристайко наприкінці лютого відвідає Нью-Йорк і Вашингтон.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом.

"Я можу підтвердити візит в кінці лютого не тільки до Вашингтона, а й до Нью-Йорка" - сказав він.

За його словами, в Нью-Йорку в рамках Генасамблеї ООН відбудеться подія високого рівня, яка вимагає участі міністра.

"На ній ми розкажемо, що відбулося за рік на окупованих територіях, яким чином ми намагаємося розв’язати цю війну на сході, (будуть розмови) щодо Криму і Сходу України" - заявив Пристайко.

"Після цього я планую поїхати у Вашингтон, де у мене будуть зустрічі у Державному департаменті, Конгресі, і також буде проведено зібрання послів України, які знаходяться на американських континентах, для координації роботи наших закордонних місій", - додав він.