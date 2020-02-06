Пристайко в конце февраля совершит визит в Вашингтон и Нью-Йорк

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в конце февраля посетит Нью-Йорк и Вашингтон.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом.

"Я могу подтвердить визит в конце февраля не только в Вашингтон, но и до Нью-Йорка" - сказал он.

По его словам, в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН состоится событие высокого уровня, которая требует участия министра.

"На нем мы расскажем, что произошло за год на оккупированных территориях, каким образом мы пытаемся развязать эту войну на Востоке, (будут разговоры) по Крыму и востоку Украины", - заявил Пристайко"

"После этого я планирую поехать в Вашингтон, где у меня будут встречи в Государственном департаменте, Конгрессе, и также будет проведено собрание послов Украины, которые находятся на американских континентах, для координации работы наших иностранных миссий", - добавил он.