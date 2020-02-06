Глава МЗС Данії закликав Росію повністю виконувати Мінські угоди

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод закликав Росію повною мірою виконувати свої зобов’язання за Мінськими угодами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції з главою МЗС України Вадимом Пристайком у Києві.

"Дуже важливо, щоб РФ виконувала всі свої зобов’язання за Мінськими домовленостями. Данія дотримується такої позиції і це позиція ЄС" - заявив Кофод.

"Саме з цією метою у грудні минулого року ми поновили наші санкції проти Росії – щоб підтримувати тиск на Росію і змусити її до виконання своїх зобов’язань" - зазначив міністр.

Він наголосив, що будь-яка держава в Європі і світі повинна поважати суверенітет інших держав і такою лишається офіційна позиція данського уряду.

Як повідомлялося, в рамках візиту до Україні міністр закордонних справ Данії в п’ятницю відвідає Донбас.