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Глава МЗС Данії закликав Росію повністю виконувати Мінські угоди

Четвер, 6 лютого 2020, 18:47

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод закликав Росію повною мірою виконувати свої зобов’язання за Мінськими угодами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції з главою МЗС України Вадимом Пристайком у Києві.

"Дуже важливо, щоб РФ виконувала всі свої зобов’язання за Мінськими домовленостями. Данія дотримується такої позиції і це позиція ЄС" - заявив Кофод.

"Саме з цією метою у грудні минулого року ми поновили наші санкції проти Росії – щоб підтримувати тиск на Росію і змусити її до виконання своїх зобов’язань" - зазначив міністр.

Він наголосив, що будь-яка держава в Європі і світі повинна поважати суверенітет інших держав і такою лишається офіційна позиція данського уряду.

Як повідомлялося, в рамках візиту до Україні міністр закордонних справ Данії в п’ятницю відвідає Донбас.

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