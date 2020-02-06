Глава МИД Дании призвал Россию полностью выполнять Минские соглашения

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод призвал Россию в полной мере выполнять свои обязательства по Минским соглашениям.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Вадимом Пристайко в Киеве.

"Очень важно, чтобы РФ выполняла все свои обязательства за Минскими договоренностями. Дания придерживается такой позиции и это позиция ЕС", - заявил Кофод.

"Именно с этой целью в декабре прошлого года мы возобновили наши санкции против России – чтобы поддерживать давление на Россию и принудить ее к выполнению своих обязательств", - отметил министр.

Он подчеркнул, что любое государство в Европе и мире должна уважать суверенитет других государств и таким остается официальная позиция датского правительства.

Как сообщалось, в рамках визита в украину министр иностранных дел Дании в пятницу посетит Донбасс.