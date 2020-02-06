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США вже визначилися з кандидатурою нового посла в Україні – Пристайко

Четвер, 6 лютого 2020, 19:10

У Сполучених Штатах Америки вже визначилися з кандидатурою нового посла, який працюватиме в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко після пресконференції з главою МЗС Данії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

Глава МЗС нагадав, що послів у США призначає президент, але кандидатуру посла ще має затвердити Сенат (верхня палата Конгресу).

Він зазначив, що минулого тижня під час візиту в Україну державного секретаря США Майка Помпео українську сторону було поінформовано, що вже завершена робота щодо визначення кандидатури нового посла США в Україні.

"Ми вже знаємо конкретно, яка людина буде запропонована. Нас, в принципі, влаштовує цей кандидат. Я сподіваюся якомога швидше почати роботу з новим послом Сполучених Штатів в Україні", - сказав Пристайко.

Глава МЗС висловив сподівання, що найближчим часом новий американський посол приїде в Україну.

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