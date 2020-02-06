США уже определились с кандидатурой нового посла в Украине – Пристайко

В Соединенных Штатах Америки уже определились с кандидатурой нового посла, который будет работать в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко после пресс-конференции с главой МИД Дании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

Глава МИД напомнил, что послов США назначает президент, но кандидатуру посла еще должен утвердить Сенат (верхняя палата Конгресса).

Он отметил, что на прошлой неделе во время визита в Украину государственного секретаря США Майк Помпео украинскую сторону проинформировали, что уже завершена работа по определению кандидатуры нового посла США в Украине.

"Мы уже знаем конкретно, какой человек будет предложен. Нас, в принципе, устраивает этот кандидат. Я надеюсь как можно быстрее начать работу с новым послом Соединенных Штатов в Украине", - сказал Пристайко.

Глава МИД выразил надежду, что в ближайшее время новый американский посол приедет в Украину.