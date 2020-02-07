Еврокомиссар ушел с правительственной встречи в Сербии после словесной "атаки" министра – СМИ

Комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Вархеи на правительственной встрече в Белграде попал в неловкую ситуацию, когда министр иностранных дел Ивица Дачич высказал ему ряд претензий относительно политики ЕС в регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач".

На встрече с Вархеи присутствовали премьер-министр Сербии Ана Брнабич и члены правительства. Как сообщил белградским СМИ источник, присутствовавший на заседании, глава МИД Ивица Дачич "вербально атаковал" представителя Евросоюза.

Дачич якобы обвинил еврокомиссара в игнорировании "захвата" сербских монастырей в Косове, молчании при вводе Приштиной пошлин на товары из Сербии и в отсутствии реакции на принятие спорного закона о вероисповедании в Черногории.

После этого Вархеи включил микрофон и обратился к Дачичу. "Я единственный европейский представитель, отреагировавший на пошлины, я осудил происходящее в Черногории. Сербия - первая страна, в которую я приехал после введения новой методологии (относительно расширения ЕС. - Ред.), и, наконец, я приехал сюда, чтобы помочь вам ", - сказал европейский комиссар.

После этого он, по словам источника, выключил микрофон, пожал руку премьеру и вышел из комнаты.

Комментируя инцидент, Дачич сказал, что критиковал не еврокомиссара лично, а ЕС. В частности, позицию блока по Косову, из-за которой Приштина не выполняет ранее подписанное Брюссельское соглашение в части создания сербской автономии.

Он возразил, что на встрече был скандал или ссора. По его словам, он регулярно задает эти вопросы иностранным чиновникам.

Дачич настаивал, что Вархеи покинул встречу не из-за его вопроса, потому что у него была запланирована встреча с лидерами оппозиции.

Отметим, Вархеи посетит Украину 11-12 февраля.