В уряді обіцяють не затягувати із розробкою закону про нацменшини

Проєкт закону про національні меншини буде подано до Верховної ради після того, як документ пройде публічне обговорення.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба на спільному з угорським главою МЗС Петером Сійярто брифінгу у Києві.

Віцепрем’єр підкреслив, що ухвалення цього закону передбачено законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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"Наше міністерство культури, молоді та спорту активно розробляє цей законопроєкт. Він пройде ще публічне обговорення. Вже після цього може бути поданий в парламент", - зазначив Дмитро Кулеба.

Віцепрем’єр не назвав точного терміну, коли закон буде в парламенті, але пообіцяв, що це буде не надто пізно.

"Я запевняю, що Україна не затягуватиме цей процес. Ми залишаємося відданими своїм зобов’язанням у сфері захисту прав національних меншин. Ми пишаємось та цінуємо кожну національну меншину, яка існує в Україні", - сказав він.