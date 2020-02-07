В правительстве обещают не затягивать с разработкой закона о нацменьшинствах

Проект закона о национальных меньшинствах будет подан в Верховную Раду после того, как пройдет публичное обсуждение.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил на совместном с венгерским коллегой Петером Сийярто брифинге в Киеве.

Вице-премьер подчеркнул, что принятие этого закона предусмотрено законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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"Наше министерство культуры, молодежи и спорта активно разрабатывает этот законопроект. Он пройдет еще публичное обсуждение. Уже после этого может быть подан в парламент", - отметил Дмитрий Кулеба.

Вице-премьер не назвал точного срока, когда закон будет в парламенте, но пообещал, что это будет не слишком поздно.

"Я уверяю, что Украина не затягивать этот процесс. Мы остаемся преданными своим обязательствам в сфере защиты прав национальных меньшинств. Мы гордимся и ценим каждую национальное меньшинство, которая существует в Украине", - сказал он.