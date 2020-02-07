Польща: перевірки виявили 13,3 тис. нелегальних працівників з України

Торік у Польщі значно зросла кількість перевірок легальності перебування та працевлаштування у країні іноземців.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо", про це розповіли у Прикордонній службі Польщі.

Зазначається, що польські прикордонники здійснили понад 26,7 тис. перевірок законності проживання, що охопили понад 61,3 тис. іноземців. Порушення виявили у 26,6 тис. осіб.

Для порівняння: 2018 року функціонери Прикордонної служби Польщі провели 15,8 тис. таких перевірок, що охопили 36 тис. іноземців.

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Натомість 4094 перевірки легальності працевлаштування показали, що понад 14,7 тис. іноземців працювало у Польщі незаконно.

Серед найчастіших порушників були українці – 13,3 тис., грузини – 476, молдавани – 326 та білоруси – 243.

За даними Прикордонної служби Польщі, торік польський державний кордон перетнуло 10,4 млн громадян України.

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