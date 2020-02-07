Анкара домовилася з РФ на тлі оточених турецьких постів в Ідлібі

Усі спостережні пости армії Туреччини в Ідлібі продовжать функціонувати відповідно до Астанинських домовленостей з РФ і Іраном, попри те, що днями президент Реджеп Таїп Ердоган назвав ці домовленості мертвими.

Про це заявив представник Міністерства національної оборони Туреччини Олджай Денізер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Денізер зазначив, що в координації дій з російською стороною ніяких проблем немає.

На тлі наступу на Ідліб, три з 12 спостережних пунктів ЗС Туреччини (9,8 і 7) в Ідлібі, опинилися в оточенні сил Асада, сказав він.

Турецька армія дасть потужну відповідь на будь-які обстріли і атаки в Сирії, каже Денізер.

Представник міноборони нагадав, що прихильники режиму Башара Асада 3 лютого обстріляли з артилерії турецьких військових, спрямованих в регіон для забезпечення безпеки мирного населення. ЗС Туреччини завдали удару у відповідь.

Коментуючи заяву Ердогана про те, що в разі потреби сили режиму Асада будуть відкинуті на початкові позиції за межі Ідлібської зони деескалації, Денізер підкреслив, що частини ЗС Туреччини готові до виконання всіх поставлених завдань в Ідлібі.

#Saraqib today under control of the #Assad regime.

All 33.000 inhabitants fled.

But some 200 Turkish soldiers remains nearby, besieged by regime forces ...

What.A.Farce. pic.twitter.com/gP84V8ucK0 — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) February 7, 2020

Сили режиму сирійського президента Башара Асада напередодні зайняли стратегічне місто Саракіб попри перередження Ердогана. 33 тисячі мирних мешканців покинули місто. Водночас близько 200 турецьких військових залишаються поруч оточеними.