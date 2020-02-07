Анкара домовилася з РФ на тлі оточених турецьких постів в Ідлібі
Усі спостережні пости армії Туреччини в Ідлібі продовжать функціонувати відповідно до Астанинських домовленостей з РФ і Іраном, попри те, що днями президент Реджеп Таїп Ердоган назвав ці домовленості мертвими.
Про це заявив представник Міністерства національної оборони Туреччини Олджай Денізер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.
Денізер зазначив, що в координації дій з російською стороною ніяких проблем немає.
На тлі наступу на Ідліб, три з 12 спостережних пунктів ЗС Туреччини (9,8 і 7) в Ідлібі, опинилися в оточенні сил Асада, сказав він.
Турецька армія дасть потужну відповідь на будь-які обстріли і атаки в Сирії, каже Денізер.
Представник міноборони нагадав, що прихильники режиму Башара Асада 3 лютого обстріляли з артилерії турецьких військових, спрямованих в регіон для забезпечення безпеки мирного населення. ЗС Туреччини завдали удару у відповідь.
Коментуючи заяву Ердогана про те, що в разі потреби сили режиму Асада будуть відкинуті на початкові позиції за межі Ідлібської зони деескалації, Денізер підкреслив, що частини ЗС Туреччини готові до виконання всіх поставлених завдань в Ідлібі.
#Saraqib today under control of the #Assad regime.— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) February 7, 2020
All 33.000 inhabitants fled.
But some 200 Turkish soldiers remains nearby, besieged by regime forces ...
What.A.Farce. pic.twitter.com/gP84V8ucK0
Сили режиму сирійського президента Башара Асада напередодні зайняли стратегічне місто Саракіб попри перередження Ердогана. 33 тисячі мирних мешканців покинули місто. Водночас близько 200 турецьких військових залишаються поруч оточеними.