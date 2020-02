Анкара домовилася з РФ на тлі оточених турецьких постів в Ідлібі

Усі спостережні пости армії Туреччини в Ідлібі продовжать функціонувати відповідно до Астанинських домовленостей з РФ і Іраном, попри те, що днями президент Реджеп Таїп Ердоган назвав ці домовленості мертвими.

Про це заявив представник Міністерства національної оборони Туреччини Олджай Денізер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Денізер зазначив, що в координації дій з російською стороною ніяких проблем немає.

На тлі наступу на Ідліб, три з 12 спостережних пунктів ЗС Туреччини (9,8 і 7) в Ідлібі, опинилися в оточенні сил Асада, сказав він.

Турецька армія дасть потужну відповідь на будь-які обстріли і атаки в Сирії, каже Денізер.

Представник міноборони нагадав, що прихильники режиму Башара Асада 3 лютого обстріляли з артилерії турецьких військових, спрямованих в регіон для забезпечення безпеки мирного населення. ЗС Туреччини завдали удару у відповідь.

Коментуючи заяву Ердогана про те, що в разі потреби сили режиму Асада будуть відкинуті на початкові позиції за межі Ідлібської зони деескалації, Денізер підкреслив, що частини ЗС Туреччини готові до виконання всіх поставлених завдань в Ідлібі.

#Saraqib today under control of the #Assad regime.

All 33.000 inhabitants fled.

But some 200 Turkish soldiers remains nearby, besieged by regime forces ...

What.A.Farce. pic.twitter.com/gP84V8ucK0