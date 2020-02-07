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Анкара договорилась с РФ на фоне окружения турецких постов в Идлибе

Пятница, 7 февраля 2020, 15:02

Все наблюдательные посты армии Турции в Идлибе продолжат функционировать в соответствии с Астанинскими договоренностями с РФ и Ираном, несмотря на то, что на днях президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал эти договоренности мертвыми.

Об этом заявил представитель Министерства национальной обороны Турции Олджай Денизер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Денизер отметил, что в координации действий с российской стороной нет никаких проблем.

На фоне наступления на Идлиб три из 12 наблюдательных пунктов ВС Турции (9,8 и 7) в Идлибе оказались в окружении сил Асада, сказал он.

Турецкая армия даст мощный ответ на любые обстрелы и атаки в Сирии, говорит Денизер.

Представитель Минобороны напомнил, что сторонники режима Башара Асада 3 февраля обстреляли из артиллерии турецких военных, направленных в регион для обеспечения безопасности мирного населения. ВС Турции нанесли ответный удар.

Комментируя заявление Эрдогана о том, что в случае необходимости силы режима Асада будут отброшены на исходные позиции за пределы Идлибской зоны деэскалации, Денизер подчеркнул, что части ВС Турции готовы к выполнению всех поставленных задач в Идлибе.

Силы режима сирийского президента Башара Асада накануне заняли стратегический город Саракиб, несмотря на предупреждение Эрдогана. 33 тысячи мирных жителей покинули город. В то же время около 200 турецких военных остаются рядом окруженными.

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