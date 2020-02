Анкара договорилась с РФ на фоне окружения турецких постов в Идлибе

Все наблюдательные посты армии Турции в Идлибе продолжат функционировать в соответствии с Астанинскими договоренностями с РФ и Ираном, несмотря на то, что на днях президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал эти договоренности мертвыми.

Об этом заявил представитель Министерства национальной обороны Турции Олджай Денизер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Денизер отметил, что в координации действий с российской стороной нет никаких проблем.

На фоне наступления на Идлиб три из 12 наблюдательных пунктов ВС Турции (9,8 и 7) в Идлибе оказались в окружении сил Асада, сказал он.

Турецкая армия даст мощный ответ на любые обстрелы и атаки в Сирии, говорит Денизер.

Представитель Минобороны напомнил, что сторонники режима Башара Асада 3 февраля обстреляли из артиллерии турецких военных, направленных в регион для обеспечения безопасности мирного населения. ВС Турции нанесли ответный удар.

Комментируя заявление Эрдогана о том, что в случае необходимости силы режима Асада будут отброшены на исходные позиции за пределы Идлибской зоны деэскалации, Денизер подчеркнул, что части ВС Турции готовы к выполнению всех поставленных задач в Идлибе.

#Saraqib today under control of the #Assad regime.

All 33.000 inhabitants fled.

But some 200 Turkish soldiers remains nearby, besieged by regime forces ...

What.A.Farce. pic.twitter.com/gP84V8ucK0