На Донбасі збудують дві військові бази за стандартами НАТО

У Маріуполі й Сєвєродонецьку збудують військові бази за стандартами НАТО.

Про це в інтерв’ю Kyiv Post заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт відомства.

"Одним із пріоритетів діяльності нової команди Міністерства оборони України є розвиток будівництва інфраструктури. Ми плануємо збудувати декілька якісних інфраструктурних об’єктів, щоб всі знали, що в нас теж можуть бути військові бази за стандартами НАТО. Зокрема, це два об’єкти, які ми будуємо в чистому полі. Це будуть військові бази: одна — у Маріуполі, інша — у Сєвєродонецьку", - заявив він.

Загороднюк також зазначив, що цьогоріч силами Міністерства оборони України, зокрема Державною спеціальною службою транспорту, буде закінчено будівництво бригадного містечка на полігоні Широкий лан.

Нагадаємо, у січні стартувало впровадження перших дорожніх карт переходу ЗСУ на стандарти НАТО.