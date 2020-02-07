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На Донбассе построят две военные базы по стандартам НАТО

Пятница, 7 февраля 2020, 16:14

В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО.

Об этом в интервью Kyiv Post заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт ведомства.

"Одним из приоритетов деятельности новой команды Министерства обороны Украины является развитие строительства инфраструктуры. Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна - в Мариуполе, другая - в Северодонецке", - заявил он.

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Загороднюк также отметил, что в этом году силами Министерства обороны Украины, в частности Государственной специальной службой транспорта, будет закончено строительство бригадного городка на полигоне Широкий лан.

Напомним, в январе стартовало внедрение первых дорожных карт перехода ВСУ на стандарты НАТО.

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