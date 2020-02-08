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Керівна партія Словаччини лідирує перед виборами, але її рейтинг падає

Субота, 8 лютого 2020, 10:56

Якби парламентські вибори у Словаччині відбулися менш ніж за місяць до офіційної дати їх проведення, найбільший результат був би у партії експрем’єра Роберта Фіцо Smer-SD.

Про це свідчать результати опитування агентства АКО, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Так, керівна партія набирає  17,3%. За нею йде опозиційний рух OĽaNO, який набирає 13,5% голосів. На третьому місці ультраправа "Народна партія – Наша Словаччина" (ĽSNS) з 11,8%, далі йде партія експрезидента Словаччини Андрея Кіски "Для людей" (Za ľudí) з 9,5% підтримки і коаліція з участю президентської партії "Прогресивна Словаччина" з 8,7%.

Загалом до складу парламенту проходять дев'ять політичних утворень.

Згідно з опитуванням, проведеним агентством АКО на початку січня, ситуація була зовсім іншою. Керівна партія отримала підтримку 17,7%, на другому місці були ультраправі з 11,7% голосів. OĽaNO займав лише п’яте місце.

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Словаччина вибори
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