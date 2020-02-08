Правящая партия Словакии лидирует перед выборами, но ее рейтинг падает

Если бы парламентские выборы в Словакии состоялись менее чем за месяц до официальной даты их проведения, наибольший результат был бы у партии экс-премьера Роберта Фицо Smer-SD.

Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства АКО, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Так, правящая партия набирает 17,3%. За ней идет оппозиционное движение OĽaNO, которое набирает 13,5% голосов. На третьем месте ультраправая "Народная партия – Наша Словакия" (ĽSNS) с 11,8%, далее идет партия экс-президента Словакии Андрея Киски"Для людей" (Za ľudí) с 9,5% поддержки и коалиция с участием президентской партии "Прогрессивная Словакия" с 8,7%.

Всего в состав парламента проходят девять политических образований.

Согласно опросу, проведенному агентством АКО в начале января, ситуация была совсем другой. Руководящая партия получила поддержку 17,7%, на втором месте были ультраправые с 11,7% голосов. OĽaNO занимал лишь пятое место.