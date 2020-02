В Ісландії Boeing з 166 людьми на борту приземлився на двигун

В аеропорту столиці Ісландії Кефлавік зазнав жорсткої посадки Boeing 757-200 зі 166 людьми на борту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Simple Flying.

Літак авіакомпанії Icelandair, який прибув з Берліна, здійснював посадку у другій половині дня 7 лютого в умовах шторму, вітер дув зі швидкістю 56 вузлів (близько 103 км/год).

Під час посадки у літака відмовило праве шасі. Пасажири повідомили, що літак підстрибнув при посадці, шасі зламалося після повторного контакту з поверхнею злітно-посадкової смуги.

Після цього літак перехилився на корпус одного з двигунів. На момент зупинки машини з двигуна вже почали вириватися язики полум’я.

На борту літака перебували 166 людей, в тому числі шість членів екіпажу.

#Icelandair, Boeing 757 (TF-FIA) #FI529 from #Berlin experienced right main gear collapse upon landing at #Keflavik Airport in #Iceland. There were 166 pax on board, no injuries reported. At the time of the landing the wind was 40 kts with 53 kts gusts. #aviation #boeing #avgeek pic.twitter.com/AS2Yt1LF0Q