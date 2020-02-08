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В Ісландії Boeing з 166 людьми на борту приземлився на двигун

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В Ісландії Boeing з 166 людьми на борту приземлився на двигун

Субота, 8 лютого 2020, 11:24

В аеропорту столиці Ісландії Кефлавік зазнав жорсткої посадки Boeing 757-200 зі 166 людьми на борту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Simple Flying.

Літак авіакомпанії Icelandair, який прибув з Берліна, здійснював посадку у другій половині дня 7 лютого в умовах шторму, вітер дув зі швидкістю 56 вузлів (близько 103 км/год).

Під час посадки у літака відмовило праве шасі. Пасажири повідомили, що літак підстрибнув при посадці, шасі зламалося після повторного контакту з поверхнею злітно-посадкової смуги.

Після цього літак перехилився на корпус одного з двигунів. На момент зупинки машини з двигуна вже почали вириватися язики полум’я.

На борту літака перебували 166 людей, в тому числі шість членів екіпажу.

Спочатку літак входив до складу флоту Iberia, у флот Icelandair віннадійшов в 2007 році. З тих пір він був з авіакомпанією весь час, за винятком короткого періоду, коли він був орендований для міжнародних авіаліній Гани.

Нагадаємо, цього тижня у Стамбулі літак при посадці зійшов зі злітно-посадкової смуги і розколовся на три частини. В результаті катастрофи загинули три людини, 179 постраждали.

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Ісландія
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