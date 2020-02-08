РФ висловила Франції протест через росіянина, звинуваченого у відмиванні $4 млрд

Російське посольство в Парижі висловило протест через ситуацію з екстрадованим з Греції росіянином Александром Вінніком, звинуваченим у відмиванні коштів.

Про це розповів в інтерв'ю РИА Новости глава дипломатичного представництва Алексєй Мєшков, передає "Європейська правда".

Вінніка перевезли з Греції до Франції 23 січня. За рішенням паризького суду росіянин повинен залишатися під вартою.

"У МЗС Франції були спрямовані ноти протесту з вимогами дотримуватися прав російського громадянина, забезпечити безперешкодний доступ до нього співробітників консульського відділу посольства, допускати представників посольства на судові засідання, а також прискорити розгляд запиту Генеральної прокуратури Російської Федерації про видачу Александра Вінніка з урахуванням його громадянської приналежності і згоди на екстрадицію в Росію", — сказав Мєшков.

Віннік з липня 2017 року перебував в тюремному ув'язненні в Греції, де він був заарештований за запитом влади США за підозрою у відмиванні грошей.

США звинувачують росіянина в тому, що з 2011 року він відмив 4 мільярди доларів за допомогою операцій з біткоїнами.

Після арешту грецька поліція заявляла, що підозрюваний керує злочинною організацією, яка управляє "одним з найбільших в світі сайтів, пов'язаних з кіберзлочинністю".