РФ выразила Франции протест из-за россиянина, обвиненного в отмывании $4 млрд

Российское посольство в Париже выразило протест из-за ситуации с экстрадированным из Греции россиянином Александром Винником, обвиненным в отмывании средств.

Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава дипломатического представительства Алексей Мешков, передает "Европейская правда".

Винника перевезли из Греции во Францию 23 января. По решению парижского суда россиянин должен оставаться под стражей.

"В МИД Франции были направлены ноты протеста с требованиями соблюдать права российского гражданина, обеспечить беспрепятственный доступ к нему сотрудников консульского отдела посольства, допускать представителей посольства на судебные заседания, а также ускорить рассмотрение запроса Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче Александра Винника с учетом его гражданской принадлежности и согласия на экстрадицию в Россию", — сказал Мешков.

Винник с июля 2017 года находился в тюремном заключении в Греции, где он был арестован по запросу властей США по подозрению в отмывании денег.

США обвиняют россиянина в том, что с 2011 года он отмыл 4 миллиарда долларов с помощью операций с биткоинами.

После ареста греческая полиция заявляла, что подозреваемый руководит преступной организацией, которая управляет одним из крупнейших в мире сайтов, связанных с киберпреступностью".