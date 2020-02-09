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У Швейцарії проходить референдум щодо криміналізації гомофобії

Неділя, 9 лютого 2020, 11:48

Жителі Швейцарії на референдумі в неділю голосують за пропозицію, згідно з якою гомофобія в країні повинна вважатися кримінальним злочином.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swiss Info.

Швейцарське кримінальне законодавство захищає громадян країни від дискримінації за ознакою кольору шкіри, релігії або етнічної приналежності.

В даний час уряд і парламент хочуть зміцнити цю так звану "антирасистську кримінальну норму" і зробити кримінальним злочином дискримінацію людей за ознакою їх сексуальної орієнтації.

Опитування громадської думки, опубліковані минулого тижня, показали, що дві третини респондентів висловилися за прийняття до поправки в закон, яка поліпшить захист від дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації.

Реформа, яка розширить існуючі правила боротьби з расизмом і включить гомофобію, була схвалена парламентом в 2018 році.

Але невелика ультраконсервативна релігійна група, підтримувана правою Швейцарською народною партією, зібрала достатньо підписів для проведення всенародного голосування.

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Швейцарія
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