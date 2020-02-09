У Швейцарії проходить референдум щодо криміналізації гомофобії
Жителі Швейцарії на референдумі в неділю голосують за пропозицію, згідно з якою гомофобія в країні повинна вважатися кримінальним злочином.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swiss Info.
Швейцарське кримінальне законодавство захищає громадян країни від дискримінації за ознакою кольору шкіри, релігії або етнічної приналежності.
В даний час уряд і парламент хочуть зміцнити цю так звану "антирасистську кримінальну норму" і зробити кримінальним злочином дискримінацію людей за ознакою їх сексуальної орієнтації.
Опитування громадської думки, опубліковані минулого тижня, показали, що дві третини респондентів висловилися за прийняття до поправки в закон, яка поліпшить захист від дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації.
Реформа, яка розширить існуючі правила боротьби з расизмом і включить гомофобію, була схвалена парламентом в 2018 році.
Але невелика ультраконсервативна релігійна група, підтримувана правою Швейцарською народною партією, зібрала достатньо підписів для проведення всенародного голосування.