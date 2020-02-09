В Британии зафиксирован четвертый случай заболевания коронавирусом

В Великобритании зафиксировали четвертый случай заболевания новым коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

По данным медиков, новый пациент контактировал с другим британским гражданином, который заразился вирусом во Франции.

Мужчину перевели в специализированный центр на севере Лондона. "Сейчас мы применяем надежные меры инфекционного контроля для предотвращения возможного дальнейшего распространения вируса", - сказал главный врач Британии.

"Государственная служба здравоохранения чрезвычайно хорошо подготовлена ​​для ведения этих случаев и их лечения, и мы работаем быстро, чтобы выявить любые дальнейшие контакты, которые имел пациент", - добавил он.

В воскресенье около 200 британских и иностранных граждан, эвакуированных из китайского Уханя, прибыли в воскресенье на территорию Британии.

Ранее стало известно, что британскому мужчине был поставлен диагноз коронавирус на Майорке после контакта с носителем вируса во Франции.