Опозиція перемагає на парламентських виборах у Словаччині – екзит-пол

Дані екзит-полів показують, що на парламентських виборах у Словакії, які пройшли 29 лютого, із значним відривом перемогла опозиційна партія OľaNO ("Звичайні люди та незалежні особи").

Такі данні оприлюднила соціологічна група Focus, яка проводила екзит-поли на замовлення TV Markíza, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Aktuality.

Зокрема, за OľaNO віддало голоси біля 25,8% словаків, тоді як за партію влади Smer-SD – лише 14,9% виборців.

Варто зазначити, що Smer-SD втратила лідерство лише в останні тижні – це засвідчило останнє соціологічне опитування, проведене за кілька днів перед виборами.

Ще одна сенсація словацьких виборів – низький результат неонацистської партії LSNS Маріана Котлеби- згідно екзит-полам за неї голосувало лише 6,5% словаків – і це лише сьомий результат.

При цьому ще місяць тому ця партія була на другому місті по рівню підтримки – що викликало обурення у країні. Втім. Навіть останні опитування ставили цю політичну силу на друге місце із рівнем підтримки біля 10%.

Третю та четверту сходинку займають ліберальні партії: "Прогресивна Словакія". Виходцем з якої є чинна президента Зузанна Чапутова (9,3%) та "Свобода і солідарність" (8,3%).

Також до парламенту проходять партія екс-президента Андрея Кіски "Для людей" (Za ľudí, 7,8%), популістський рух "Ми родина" (7,5%) та консерватори з KDH (5,1%).

Схожі результати дає й ніший екзит-пол, який проводила агенція Median. Її відмінність - трохи кращі результатти неонацистів Котлеби -8,8%, що дозволяє їм ділити трєтю сходинку із "Прогресивною Словаччиною". Також у цьому екзит-полі кращий результат у популістів із "Ми родина".

Втім, результати обох екзит-полів дозволяють переможцю виборів без проблем сформувати парламентьску більшість, залучивши туди інші опозиційні сили. Для цього OľaNO може бути достатньо заличити у коаліцію лібералів із "Прогресивної Словаччини" та "Свободи і солідарності".

При цьому у парламент не пройшла жодна із партій, що представляють інтереси угорської меншини, а також євроскептики: Словацька національна партія чинного спікера Андрея Данко, відомого своїми заявами на підтримку РФ, а також партія Vlast (в перекладі зі словацької - "Батьківщина").

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