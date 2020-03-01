Оппозиция побеждает на парламентских выборах в Словакии - экзит-пол

Данные экзит-полов показывают, что на парламентских выборах в Словакии, прошедших 29 февраля, со значительным отрывом победила оппозиционная партия OľaNO ( "Обычные люди и независимые личности").

Такие данные обнародовала социологическая группа Focus, которая проводила экзит-полы на заказ TV Markíza, сообщает "Европейськая правда" со ссылкой на Aktuality.

В частности, по OľaNO отдало голоса у 25,8% словаков, тогда как за партию власти Smer-SD - лишь 14,9% избирателей.

Стоит отметить, что Smer-SD потеряла лидерство лишь в последние недели - это показало последнее социологический опрос, проведенный за несколько дней до выборов.

Еще одна сенсация словацких выборов - низкий результат неонацистской партии LSNS Марианна Котлеби- согласно экзит-полам ее голосовало лишь 6,5% словаков - и это только седьмой результат.

При этом еще месяц назад эта партия была на втором месте по уровню поддержки - что вызвало возмущение в стране. Впрочем. Даже последние опросы ставили эту политическую силу на второе место с уровнем поддержки около 10%.

Третью и четвертую строчку занимают либеральные партии: "Прогрессивная Словакия". Выходцем из которой является действующая президента Зузанна Чапутова (9,3%) и "Свобода и солидарность" (8,3%).

Также в парламент проходят партия экс-президента Андрея Киски "Для людей" (Za ľudí, 7,8%), популистское движение "Мы семья" (7,5%) и консерваторы из KDH (5,1%).

Похожие результаты дает и ниши экзит-пол, который проводила агентство Median. Ее отличие - получше результатты неонацистов Котлебы -8,8%, что позволяет им делить третье место с "Прогрессивной Словакией". Также в этом экзит-поле лучший результат у популистов из "Мы семья".

Впрочем, результаты обоих экзит-полов позволяют победителю выборов без проблем сформировать коалицию, привлекая туда другие оппозиционные силы. Для формирования большинства OľaNO может быть достаточно привлечь в коалицию либералов из "Прогрессивной Словакии" и "Свободы и солидарности".

При этом в парламент не прошла ни одна из партий, представляющих интересы венгерского меньшинства, а также евроскептики: Словацкая национальная партия действующего спикера Андрея Данко, известного своими заявлениями в поддержку РФ, а также партия Vlast..

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