Коронавірус: першу смерть підтвердили в США

Пацієнт, інфікований новим коронавірусом у штаті Вашингтон, помер, підтвердила влада в суботу. Це перша смерть від вірусу в США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Наразі немає жодних доказів того, що пацієнт (віком близько 50 років) мав тісний контакт із зараженою особою або відповідну історію подорожей, через які хворий міг підхопити вірус, заявив у суботу доктор Роберт Редфілд, директор Центрів контролю та профілактики захворювань США.

За його словами, це говорить про те, що пацієнт захворів через поширення у громадськості.

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Хоча це перша смерть від коронавірусу у США, це не перша смерть американця. 60-річний громадянин США помер раніше цього місяця в місті Ухань, Китай, де вірус вперше з’явився наприкінці грудня.

Зараз у Сполучених Штатах існує щонайменше 71 підтверджений або підозрюваний випадок коронавірусу.

Сюди належать 44 людини, які перебували на борту круїзного корабля Diamond Princess, троє людей, повернених з Китаю, та 24 випадки, що сталися в США.

Американські чиновники закликали американців не панікувати, адже для цього "немає жодної причини".

Мер Сан-Франциско Лондон Брід днями оголосила надзвичайний стан в місті, хоча там ще не було зафіксовано хворих на новий коронавірус.