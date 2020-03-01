Коронавирус: первая смерть подтверджена в США

Пациент, инфицированный новым коронавирусом в штате Вашингтон, умер, подтвердили власти в субботу. Это первая смерть от вируса в США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Пока нет никаких доказательств того, что у пациента (в возрасте около 50 лет) был тесный контакт с зараженным лицом или соответствующая история путешествий, из-за которых больной мог подхватить вирус, заявил в субботу доктор Роберт Редфилд, директор Центров контроля и профилактики заболеваний США.

По его словам, это говорит о том, что пациент заболел из-за распространения в общественности.

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Хотя это первая смерть от коронавируса в США, это не первая смерть американца. 60-летний гражданин США умер ранее в этом месяце в городе Ухань, Китай, где вирус впервые появился в конце декабря.

Сейчас в Соединенных Штатах существует по меньшей мере 71 подтвержденный или подозреваемый случай коронавируса.

Сюда относятся 44 человека, находившихся на борту круизного корабля Diamond Princess, три человека, возвращенных из Китая, и 24 случая, произошедших в США.

Американские чиновники призвали американцев не паниковать, ведь для этого "нет ни одной причины".

Мэр Сан-Франциско Лондон Брод на днях объявила чрезвычайное положение в городе, хотя там еще не было зафиксировано больных новым коронавирусом.