Греція звинуватила Туреччину в активній допомозі мігрантам, які проривають кордон ЄС

Греція заявила про організовану спробу проникнення на її кордонах, звинувативши Туреччину в активному координуванні мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Зранку в неділю мігранти продовжували перебиратися морем до Греції з Туреччини, і вже тисячі зібралися на кордоні країни ЄС після того, як Анкара послабила обмеження їхнього переміщення.

На контрольно-пропускному пункті Кастаньєс в суботу мігранти кидали каміння у грецьку прикордонну поліцію, та у відповідь використала світлошумові гранати і сльозогінний газ.

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"Вчора було 9600 спроб порушити наші кордони, і всі вони були успішно врегульовані", - заявив заступник міністра оборони Алківіадіс Стефаніс.

Міжнародна організація з міграції заявила, що уздовж грецько-турецького кордону зібралося вже 13 тисяч осіб. Пізно в суботу автобуси в турецьких містах завантажувалися людьми, що прямували до прикордонної зони, йдеться у повідомленні.

"Вони не тільки не зупиняють їх, але й допомагають їм", - сказав Стефаніс про владу Туреччини і мігрантів.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив в суботу, що близько 18 тисяч мігрантів перетнули кордон Туреччини з Європою. Він сказав, що Туреччина не буде їх стримувати. Це сталося після загострення ситуації в сирійському Ідлібі.