Байден виграє праймеріз у чотирьох американських штатах

Колишній віцепрезидент Джо Байден перемагає на президентських праймеріз Демократичної партії в штатах в Міссурі, Міссісіпі, Айдахо, а також Мічиган, який на минулих виборах віддав перевагу сенатору Берні Сандерсу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Зокрема, у Мічигані Байден лідирує з результатом 53% проти 42 у Сандерса, а у Міссісіпі перевага Байдена ще значніша – 81%. У Міссурі у Байдена 60%, а в Айдахо – 49%.

Зазначається, що Байден знову продемонстрував силу у відносинах з виборцями з робітничого класу і афроамериканцями, які життєво важливі для перемоги в номінації демократів. Берні Сандерс своєю чергою може покладати надії на штат Північна Дакота, де він має перевагу над Байденом, а також на штат Вашингтон, однак там ще зарано говорити про результати.

Звертаючись до прихильників у Філадельфії, Байден попросив прихильників Сандерса підтримати його просування вперед, щоб перемогти Дональда Трампа.

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Загроза епідемії коронавірусу позначилася на планах обох кандидатів. І Байден, і Сандерс раптово скасували мітинги в Огайо, які були заплановані на вечір вівторка. Це підготувало ґрунт для виступу Байдена в Філадельфії, в той час як Сандерс полетів додому в Вермонт і не планував виступати перед публікою.

Національний комітет Демократичної партії також заявив, що недільні дебати між Сандерсом і Байденом пройдуть без глядачів.

Нагадаємо, у так званий "супервівторок" колишній віцепрезидент США Джо Байден переміг у десяти штатах на праймеріз Демократичної партії, але сенатор Берні Сандерс виграв у найбільшому - Каліфорнії.

Детальніше читайте у статті: "Суперповернення Байдена: як один день перекроїв вибори у США".