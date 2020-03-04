Мільярдер Блумберг вийшов з президентських перегонів у США і підтримав Байдена

Мільярдер, медіамагнат і колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг оголосив, що виходить з боротьби за крісло президента США та висловив свою підтримку колишньому віцепрезиденту Джо Байдену.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, про це він заявив у середу в листі до своїх прихильників.

"Три місяці тому я вступив у президентські перегони, щоб перемогти Дональда Трампа. Сьогодні я покидаю перегони з тієї ж причини: щоб перемогти Дональда Трампа, тому що для мене стало ясно, що моє перебування у них ускладнить досягнення цієї мети", - заявив Майкл Блумберг.

Він також опублікував твіт, у якому підтримав колишнього конкурента Джо Байдену. "Перемога над Трампом починається з об'єднання за кандидатом із найкращим шансом це зробити. Зрозуміло, що це мій друг і великий американець Джо Байден", - написав він.

Блумберг залишає виборчу кампанію після провальних результатів у "супервівторок" - голосування у 14 штатах та на одній американській території, за підсумками якого мільярдер переміг тільки на Американському Самоа.

Блумберг лише в листопаді оголосив про намір брати участь у виборах, тому вирішив пропустити праймеріз у перших чотирьох штатах, та зосередився на зборі делегатів у 14 штатах "супервівторка".

З листопада він вклав у рекламу у цих штатах понад пів мільярда доларів. Блумберг – один з найбагатших людей світу, зі статками у $55,5 млрд він обіймає дев'яту сходинку в рейтингу Forbes.

Нагадаємо, у так званий "супервівторок" колишній віцепрезидент США Джо Байден переміг у десяти штатах на праймеріз Демократичної партії, але сенатор Берні Сандерс виграв у найбільшому - Каліфорнії.

Детальніше читайте у статті: "Суперповернення Байдена: як один день перекроїв вибори у США".