Коронавірус: МАУ призупиняє виконання рейсів до Венеції до 12 квітня

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" вирішила призупинити виконання рейсів до Венеції до 12 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МАУ.

"В авіакомпанії прийнято рішення призупинити виконання рейсів Київ – Венеція у період з 12 березня по 12 квітня. Пасажири зможуть покинути територію Італії на регулярних рейсах МАУ з Риму та Мілану, які виконуватимуться з метою повернути українців на батьківщину – переважно на вивезення" - йдеться у повідомленні авіакомпанії.

Мандрівникам, яким буде необхідно переїхати з Венеції до Риму або іншого міста для вильоту в Україну, при цьому необхідно завантажити та заповнити спеціальну декларацію.

Крім того, МАУ відкоригувала розклад польотів з міст України до Тель-Авіва. Зокрема, на період 12 березня – 8 квітня скасовані рейси Одеса – Тель-Авів (окрім 18 і 25 березня) і Дніпро – Тель-Авів, а також рейси Харків – Тель-Авів з 15 березня по 8 квітня. Рейси Київ – Тель-Авів виконуватимуться двічі на день. Пасажирам рейсів Дніпро – Тель-Авів буде запропонований альтернативний варіант перельоту через Київ на найближчий рейс.

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Також до 22 травня буде тимчасово зупинене виконання прямих рейсів Київ – Ізмір. Пасажирам рейсів до/з Ізміра будуть запропоновані варіанти подорожі з пересадкою в Стамбулі. У зв'язку з пониженим попитом до 1 квітня прямі рейси між Одесою і Стамбулом виконуватися не будуть.

Авіакомпанія МАУ обіцяє зв'язатися з кожним пасажиром скасованих рейсів, який залишив свої прямі контактні дані під час бронювання квитків.

Як повідомлялося, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасувала низку авіарейсів до 16 країн світу через коронавірус.