Коронавирус: МАУ приостанавливает выполнение рейсов в Венецию до 12 апреля

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" решила приостановить выполнение рейсов в Венецию до 12 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МАУ.

"В авиакомпании принято решение приостановить выполнение рейсов Киев - Венеция в период с 12 марта по 12 апреля. Пассажиры смогут покинуть территорию Италии на регулярных рейсах МАУ из Рима и Милана, которые будут выполняться с целью вернуть украинцев на родину - в основном на вывоз", - говорится в сообщении авиакомпании.

Путешественникам, которым будет необходимо переехать из Венеции в Рим или иного города для вылета в Украину, при этом необходимо скачать и заполнить специальную декларацию.

Кроме того, МАУ откорректировала расписание полетов из городов Украины в Тель-Авив. В частности, на период 12 марта - 8 апреля отменены рейсы Одесса - Тель-Авив (кроме 18 и 25 марта) и Днепр - Тель-Авив, а также рейсы Харьков - Тель-Авив с 15 марта по 8 апреля. Рейсы Киев - Тель-Авив будут выполняться дважды в день. Пассажирам рейсов Днепр - Тель-Авив будет предложен альтернативный вариант перелета через Киев на ближайший рейс.

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Также до 22 мая будет временно остановлено выполнение прямых рейсов Киев - Измир. Пассажирам рейсов в/из Измира будут предложены варианты путешествия с пересадкой в ​​Стамбуле. В связи с пониженным спросом до 1 апреля прямые рейсы между Одессой и Стамбулом выполняться не будут.

Авиакомпания МАУ обещает связаться с каждым пассажиром отмененных рейсов, который оставил свои прямые контактные данные при бронировании билетов.

Как сообщалось, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила ряд авиарейсов в 16 стран мира из-за коронавируса.