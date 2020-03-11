Ердоган: Туреччина триматиме кордон відкритим для мігрантів, поки ЄС не виконає угоду
Туреччина планує тримати свої кордони відкритими для мігрантів, які намагаються виїхати до Європи, поки Європейський Союз "не виправдає очікування Анкари" щодо міграційної угоди 2016 року.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, про це у середу заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.
У своєму виступі перед законодавцями своєї партії в парламенті Ердоган сказав, що Туреччина представить свої пропозиції ЄС до саміту блоку 26 березня.
Як повідомлялось, Європейський Союз і Туреччина домовилися переглянути міграційну угоду 2016 року в спробі врегулювати загострення, під час якого тисячі людей намагаються потрапити до Європи.
Відповідно до угоди 2016 року, ЄС запропонував Туреччині до 6 млрд євро в якості допомоги для сирійських біженців, яких вона приймає, прискорення процесу вступу в ЄС та інші стимули, щоб зупинити мігрантів, які прямували в Європу. Після вступу угоди в силу наплив мігрантів різко скоротився.
Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що Брюссель буде працювати над тим, аби прояснити реалізацію угоди між Туреччиною і ЄС.