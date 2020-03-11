Эрдоган: Турция будет держать границу открытой для мигрантов, пока ЕС не выполнит соглашение

Турция планирует держать свои границы открытыми для мигрантов, которые пытаются выехать в Европу, пока Европейский Союз "не оправдает ожидания Анкары" по миграционному соглашению 2016 года.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters, об этом в среду заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

В своем выступлении перед законодателями своей партии в парламенте Эрдоган сказал, что Турция представит свои предложения ЕС к саммиту блока 26 марта.

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Как сообщалось, Европейский Союз и Турция договорились пересмотреть миграционное соглашение 2016 года в попытке урегулировать обострения, во время которого тысячи людей пытаются попасть в Европу.

В соответствии с соглашением 2016 года, ЕС предложил Турции до 6 млрд евро в качестве помощи для сирийских беженцев, которых она принимает, ускорения процесса вступления в ЕС и другие стимулы, чтобы остановить мигрантов, направлявшихся в Европу. После вступления соглашения в силу наплыв мигрантов резко сократился.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что Брюссель будет работать над тем, чтобы прояснить реализацию соглашения между Турцией и ЕС.