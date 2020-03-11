В Польше завершился процесс по поджогу союза венгров в Ужгороде

В Кракове завершился процесс в отношении трех поляков, обвиняемых в теракте в Украине - поджоге венгерского центра в Ужгороде в феврале 2018 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Прокурор Мариуш Садло в понедельник в краковском суде заявил, что это был террористический акт, который был частью усилий России с целью углубить конфликт между Украинской и венгерским меньшинством.

Для Михала Прокоповича, члена неонацистской организации "Фаланга" (Falanga), как организатора поджога Венгерского культурного центра в Ужгороде, прокурор требует 4,5 лет заключения.

Совместно с Прокоповичем перед судом предстали непосредственные исполнители заказа: Адриан Марглевский и Томаш Шимковяк. Оба они связаны с парамилитарными организациями "Стрелок" (Strzelec). Злоумышленников удалось идентифицировать благодаря записи по видеонаблюдению.

Оказалось, что обоих поляков завербовал Прокопович, член прокремлевской партии "Смена" ("Zmiana"), лидера которой, Матеуша Пискорского, польские спецслужбы обвинили в шпионаже на российскую и китайскую разведки. Именно Прокопович дал им телефоны и деньги (за проведение операции они получили по две тысячи злотых).

Прокопович заявил, что поджог заказал немецкий журналист Мануэль Оксенрайтер, в то время сотрудник депутата Бундестага Маркуса Фронмайера из ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD), известной своими пророссийскими симпатиями.

По данным СМИ, Оксенрайтер неоднократно встречался с российским пропагандистом Александром Дугиным, известным своими ультраправыми взглядами. В частности они сотрудничали в центре Katehon, где председателем наблюдательного совета является российский миллиардер Константин Малофеев, известный тем, что финансово поддерживает сепаратистов на востоке Украины.

"Пытаясь осуществить поджог, обвиняемые хотели углубить конфликт между Украиной и венгерским меньшинством. Нужно было представить украинцев как тех, кто преследует венгерское меньшинство, а Украину - государством, не способным гарантировать им защиту", - подчеркнул прокурор Садло.

Он подчеркнул, что это нападение было частью усилий России, направленных против Украины. Целью было внутреннее ослабление Украины и дестабилизация ситуации в этой стране. "Эти действия не были в интересах Польши. Это придавало преступления террористического характера", - отметил прокурор. "Целью их действий было разжигание венгерско-украинского конфликта", - подчеркнул Садло.

Прокурор обвинил поляков в разжигании языка ненависти на почве национальной принадлежности и причинении угрозы многим людям.

Михалу Прокоповичу прокурор попросил 4,5 года заключения, Томашу Шимковяку - 1,5 года, Адриану Марглевскому - 11 месяцев условно с испытательным сроком на 4 года (в ходе следствия он согласился на сотрудничество, указал других обвиняемых и рассказал о ходе событий).

Приговор вынесут через две недели.