Норвегія зупинила навчання НАТО в Арктиці через поширення коронавірусу

Норвегія вирішила припинити військові навчання НАТО в своєму арктичному регіоні у відповідь на спалах коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Близько 14 000 військовослужбовців з 10 країн прибули до Норвегії для проведення навчань НАТО поблизу найпівнічнішого кордону Атлантичного альянсу з Росією.

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Норвезькі військові заявили, що маневри, які повинні були тривати з 2 по 18 березня, мали увійти у найінтенсивнішу фазу 12 березня.

"Ми хочемо зберегти нашу здатність ефективно працювати", - сказав генерал-лейтенант Руне Якобсен на пресконференції, коли оголосив про передчасне завершення навчань.

Минулого четверга військовий табір у центрі навчань НАТО перейшов у карантин після того, як одному з солдатів поставили діагноз коронавірус.

Загалом в Норвегії було виявлено 277 випадків коронавірусу.