Норвегія зупинила навчання НАТО в Арктиці через поширення коронавірусу
Норвегія вирішила припинити військові навчання НАТО в своєму арктичному регіоні у відповідь на спалах коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.
Близько 14 000 військовослужбовців з 10 країн прибули до Норвегії для проведення навчань НАТО поблизу найпівнічнішого кордону Атлантичного альянсу з Росією.
Норвезькі військові заявили, що маневри, які повинні були тривати з 2 по 18 березня, мали увійти у найінтенсивнішу фазу 12 березня.
"Ми хочемо зберегти нашу здатність ефективно працювати", - сказав генерал-лейтенант Руне Якобсен на пресконференції, коли оголосив про передчасне завершення навчань.
Минулого четверга військовий табір у центрі навчань НАТО перейшов у карантин після того, як одному з солдатів поставили діагноз коронавірус.
Загалом в Норвегії було виявлено 277 випадків коронавірусу.