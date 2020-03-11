Макрон через коронавірус не подав руки королю Іспанії: привітався намасте

Пам’ятаючи про спалах коронавірусу, президент Франції Еммануель Макрон у середу привітався з королем і королевою Іспанії не традиційним рукостисканням, а за допомогою намасте в індійському стилі, склавши долоні перед собою і злегка вклонившись.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Перша леді Франції Бріджит Макрон, коли президент вітався з королем Феліпе у дворі Елісейського палацу в Парижі, послала повітряний поцілунок у напрямку королеви Летісії.

Читайте також Ердоган прийшов у парламент з тепловою камерою

Європейські органи охорони здоров'я стверджують, що людям слід уникати рукостискань, щоб стримувати поширення коронавірусу, який може передаватися через контакт шкіри.

В Іспанії є 2124 підтверджених випадків вірусу, тоді як у Франції - 1784 випадки, згідно з останніми даними.

Читайте також: "Європа на карантині: як коронавірус вплине на економіку ЄС та України".