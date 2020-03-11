Макрон из-за коронавируса не подал руки королю Испании: поздоровался в индийском стиле

Помня о вспышке коронавируса, президент Франции Эммануэль Макрон в среду поздоровался с королем и королевой Испании не традиционным рукопожатием, а с помощью намасте в индийском стиле, сложив ладони перед собой и слегка поклонившись.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Первая леди Франции Бриджит Макрон, когда президент здоровался с королем Фелипе во дворе Елисейского дворца в Париже, послала воздушный поцелуй в направлении королевы Летисии.

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Европейские органы здравоохранения утверждают, что людям следует избегать рукопожатий, чтобы сдерживать распространение коронавируса, который может передаваться через кожу.

В Испании уже 2124 подтвержденных случаев вируса, тогда как во Франции - 1784 случая, согласно последним данным.

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