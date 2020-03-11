Ердоган прийшов у парламент з тепловою камерою

Президент Туреччини Таїп Ердоган з'явився в парламенті Туреччини в середу з помічником з тепловою камерою, який перевіряв людей, з якими зустрічався президент, на підвищену температуру, що може бути пов'язане з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Помічник відсканував журналістів та політиків, які юрбилися навколо турецького лідера, коли він прибув до парламенту в день, коли в Туреччині підтвердили перший випадок коронавірусу.

Пізніше Ердоган сказав членам своєї партії, що Туреччина вживає відповідних кроків для захисту всіх громадян. "Жоден вірус не є сильнішим за наші заходи", - сказав він.

Помічник президента заявив, що теплову камеру, ймовірно, використовуватимуть і для майбутніх публічних виступів Ердогана, щоб обмежити ризик його зараження коронавірусом.

66-річний президент цього тижня уникав рукостискань з чиновниками. Замість цього на зустрічі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем у Брюсселі та з нещодавно акредитованими послами в Анкарі він клав руку на серце.

В обох випадках він одним словом пояснював свої дії: "Корона!"

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