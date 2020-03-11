Турецкие истребители пролетели над сухопутной границей с Грецией

Турецкие истребители 11 марта пролетели над греческо-турецкой сухопутной границей на севере греческого региона Эврос.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

В частности, пара турецких самолетов F-16 провела полет над северным Эвросом, на высоте от 10 тыс. до 500 футов, в 14:50.

Вскоре, в 3:25, другая пара турецких самолетов F-16 провела полет над комплексом островов в центральном районе Эгейского моря на высоте 26 тыс. футов.

Комментируя ранее в этот день преследование турецким кораблем греческой береговой охраны у Коса, греческий министр судоходства Яннис Плакиотакис заявил, что цель Турции четкая - "спровоцировать инцидент в Эгейском море".

Греческое правительство на днях обвинило Турцию в нападении на греческие войска с помощью слезоточивого газа на пограничном переходе Кастаньес.