У Болгарії підтвердили першу смерть від коронавірусу
Середа, 11 березня 2020, 17:44
Міністерство охорони здоров'я Болгарії повідомило про першу в країні смерть від коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.
66-річна жінка була госпіталізована вчора в Софії в украй важкому стані з позитивною пробою на COVID-19.
За даними медиків, у жінки були хронічні проблеми з серцем і перенесена операція на серці. Жінка потрапила в лікарню з важкою двобічною пневмонією.
У тій же лікарні в критичному стані перебуває 74-річний чоловік. Його госпіталізували разом з дружиною. До сих пір невідомо, як вони заразилися, тому що за кордон вони не виїжджали.
В цілому число хворих на коронавірус в Болгарії тепер становить п'ять осіб.
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