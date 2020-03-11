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У Болгарії підтвердили першу смерть від коронавірусу

Середа, 11 березня 2020, 17:44

Міністерство охорони здоров'я Болгарії повідомило про першу в країні смерть від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.

66-річна жінка була госпіталізована вчора в Софії в украй важкому стані з позитивною пробою на COVID-19.

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За даними медиків, у жінки були хронічні проблеми з серцем і перенесена операція на серці. Жінка потрапила в лікарню з важкою двобічною пневмонією.

У тій же лікарні в критичному стані перебуває 74-річний чоловік. Його госпіталізували разом з дружиною. До сих пір невідомо, як вони заразилися, тому що за кордон вони не виїжджали.

В цілому число хворих на коронавірус в Болгарії тепер становить п'ять осіб.

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Коронавірус Болгарія
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