В Болгарии подтвердили первую смерть от коронавируса

Министерство здравоохранения Болгарии сообщило о первой в стране смерти от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

66-летняя женщина была госпитализирована вчера в Софии в крайне тяжелом состоянии с положительной пробой на COVID-19.

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По данным медиков, у женщины были хронические проблемы с сердцем и перенесенная операция на сердце. Женщина попала в больницу с тяжелой двусторонней пневмонией.

В той же больнице в критическом состоянии находится 74-летний мужчина. Его госпитализировали вместе с женой. До сих пор неизвестно, как они заразились, потому что за границу они не выезжали.

В целом число больных коронавирусом в Болгарии теперь составляет пять человек.

Подробнее о ситуации в стране, где объявлен карантин, читайте в статье: "Без свадеб, футбола и туристов: что происходит в изолированной из-за коронавируса Италии".