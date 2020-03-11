Швеція та Ірландія підтвердили перші випадки смерті від коронавірусу
Влада Ірландії повідомила про перший смертельний випадок серед пацієнтів, інфікованих новим коронавірусом.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Irish Times.
Пацієнт помер в середу в лікарні на сході країни, де його лікували останніми днями. Він спочатку мав респіраторні симптоми, а пізніше було діагностовано захворювання на коронавірус.
Загалом в Ірландії підтверджено 34 випадки захворювання на коронавірус.
Швеція сьогодні також повідомила про першу смерть від нового корона вірусу: літня пацієнтка померла в реанімації в лікарні в Стокгольмському регіоні. Вона також мала інше важке захворювання.
У Швеції зареєстровано близько 460 підтверджених випадків вірусу, перший з яких було виявлено наприкінці січня, повідомляє Reuters.
Через швидке збільшення кількості випадків Агентство охорони здоров'я в середу попросило уряд Швеції заборонити масові заходи за участі понад 500 людей.